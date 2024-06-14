В реке Кубань превышена концентрация вредных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрия Минц.
Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в пробах из воды реки Кубань выявили специалисты Росприроднадзора после жалоб местных жителей на сброс в воду канализационных стоков. Люди писали, что в районе улицы Кожевенной вдоль берега видно пятно нечистот, они стекают в реку, возле берега стоит запах фекалий.
Во время выездного обследования сотрудники ведомства установили, что в Кубань производится сброс сточных вод через ливневый коллектор.
«По результатам проведенных лабораторных исследований в отобранных пробах природной воды в месте поступления сточных вод в р. Кубань через ливневый водовыпуск установлены превышения предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что их количество превышено в несколько раз.
«Полное биохимическое потребление кислорода — в 4.3 раза, нитрит-ион — в 3.5 раза, ион аммония — в 24,6 раз, анионные поверхностно-активные вещества — в 4.7 раза, алюминий — в 1.4 раза, марганец — в 2.3 раза, медь — в 2.5 раза», — отметили в ведомстве.