В реке Кубань превышена концентрация вредных веществ

Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в пробах из воды реки Кубань выявили специалисты Росприроднадзора после жалоб местных жителей на сброс в воду канализационных стоков. Люди писали, что в районе улицы Кожевенной вдоль берега видно пятно нечистот, они стекают в реку, возле берега стоит запах фекалий.