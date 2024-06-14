Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани мужчина с ножом ранил полицейского

В городе Гулькевичи Краснодарского края мужчина набросился с ножом на полицейского, который остановил его для проверки документов. В результате полицейский получил ранение в область грудной клетки, а самого мужчину задержали. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани, против нападавшего возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Гулькевичах в ночь на 12 июня. Полицейский во время патрулирования на улице Малиновского остановил мужчину, внешне выглядящего пьяным. Тот неожиданно выхватил нож и нанес удар сотруднику правоохранительных органов.

«Противоправные действия обвиняемого были пресечены и на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали потерпевшего. Сейчас он находится в лечебном учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Орудие преступления следователь изъял на месте, как и другие предметы, которые могут стать уликами в уголовном деле. Оно возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и предполагает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Мужчине уже предъявили обвинения, суд принял решение заключить его под стражу на время следствия.

СК