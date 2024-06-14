На Кубани мужчина с ножом ранил полицейского

В городе Гулькевичи Краснодарского края мужчина набросился с ножом на полицейского, который остановил его для проверки документов. В результате полицейский получил ранение в область грудной клетки, а самого мужчину задержали. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани, против нападавшего возбудили уголовное дело.