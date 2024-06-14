На Кубани мужчина с ножом ранил полицейского

Инцидент произошел в Гулькевичах в ночь на 12 июня. Полицейский во время патрулирования на улице Малиновского остановил мужчину, внешне выглядящего пьяным. Тот неожиданно выхватил нож и нанес удар сотруднику правоохранительных органов.
«Противоправные действия обвиняемого были пресечены и на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали потерпевшего. Сейчас он находится в лечебном учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Орудие преступления следователь изъял на месте, как и другие предметы, которые могут стать уликами в уголовном деле. Оно возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и предполагает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
Мужчине уже предъявили обвинения, суд принял решение заключить его под стражу на время следствия.