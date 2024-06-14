В Кривом Роге поразили командный центр ГУР МО Украины

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«В Кривом Роге поражен командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции», — сказал собеседник агентства.
ТАСС, 14 июня. Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом.
Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«В Кривом Роге поражен командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции», — сказал собеседник агентства.