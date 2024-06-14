Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

«Военный порт — название говорит само за себя. В прошлый раз накрыли военный катер и зацепило складское помещение. По описаниям наших людей, взрыв был чувствительный, ощутили в паре километров, несмотря на то, что порт находится внизу, у берега», — добавил подпольщик. Лебедев объяснил, что на побережье Очакова местным жителям проход строго запрещен.