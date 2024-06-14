Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

«Около семи утра 14 июня по военным объектам в городе Очакове прилетело знатно. Под удар попала турбаза “Очаков”, гостиница “Фотон” и военный порт», — сказал собеседник агентства.
Как написали Лебедеву местные жители, кроме трёх «прилётов» из РСЗО, которые были слышны в городе, «буквально через 15 минут» были ещё несколько. По их словам, «турбаза долго горела».
По данным подполья, на турбазе «Очаков» располагались около 500 военнослужащих Украины, в гостинице «Фотон» — военные подводники, которых тренировали британские инструкторы.
«Военный порт — название говорит само за себя. В прошлый раз накрыли военный катер и зацепило складское помещение. По описаниям наших людей, взрыв был чувствительный, ощутили в паре километров, несмотря на то, что порт находится внизу, у берега», — добавил подпольщик. Лебедев объяснил, что на побережье Очакова местным жителям проход строго запрещен.