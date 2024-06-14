В Башкирии женщине в подъезде незнакомец приставил нож к горлу.

В Стерлитамаке в полицию 12 июня поступило заявление от 60-летней женщины, работающей помощником воспитателя. Она заявила о разбое. По предварительным данным, накануне утром потерпевшая вышла из квартиры выкинуть мусор. Вернувшись обратно, она достала ключи и собиралась зайти в квартиру. В этот момент неизвестный мужчина схватил ее за волосы и, приставив нож к горлу, начал требовать деньги. Испуганная женщина сообщила злоумышленнику, что у нее нет денег. После чего незнакомец спустился на первый этаж, при помощи плоскогубцев срезал тросовый замок чужого велосипеда и скрылся в неизвестном направлении.