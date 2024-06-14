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В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, предварительно, пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал он.

По предварительным данным, пострадали три человека. Гладков подчеркнул, что все службы выехали на место. Перед этим в городе объявляли ракетную опасность.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.