В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома

«Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал он.
По предварительным данным, пострадали три человека. Гладков подчеркнул, что все службы выехали на место. Перед этим в городе объявляли ракетную опасность.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.