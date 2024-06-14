Группировка «Север» за неделю отразила 45 контратак ВСУ

По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины.