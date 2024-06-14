Группировка «Север» за неделю отразила 45 контратак ВСУ

По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины.
«Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 1710 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля, три боевые машины реактивной системы залпового огня “Град”, 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и “Нота”, а также восемь полевых складов боеприпасов», — говорится в сводке министерства за неделю.