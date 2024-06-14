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Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.