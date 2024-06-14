Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

«С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.