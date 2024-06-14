В Самаре днем 14 июня 2024 года во время движения загорелся автобус, следовавший по маршруту № 226.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на дептранс, задымление возникло, когда «пазик» проезжал отрезок пути в районе пересечения проспекта Кирова с улицей Черемшанской.
— Водитель остановил машину и высадил пассажиров, пересадил их в другой автобус. Далее предпринял попытку самостоятельно потушить пламя, но сделать это не удалось. На место вызваны пожарные, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Как добавили в ГУ МЧС по Самарской области, к ликвидации загорания привлекались 8 человек и 2 единицы техники.
Прокуратура Кировского района Самары в связи с этим происшествием начала проверку соблюдения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Сотрудники надзорного органа дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного режима перевозок, сообщили в прокуратуре Самарской области.