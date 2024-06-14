«Наша жизнь превратилась в ад»: Умер школьник из Ленобласти, который 4 года назад чудом выжил после того, как утонул на 7 минут на тренировке в бассейне

Больше четырех лет врачи боролись за жизнь Артема (имя изменено — прим. ред.), который едва не утонул во всеволожском спортивном комплексе «Олимп». Напомним, что трагедия произошла в середине января 2020 года. Тогда семилетний мальчик вместе с братом-двойняшкой пришел в бассейн на тренировку по гребному слалому. После занятия дети вышли из воды и даже не заметили, что там остался утонувший мальчик. Позже его увидел один из вернувшихся школьников. Ребенка достали и откачали. Но семь минут под водой дали о себе знать. Тогда он впал в кому. Впоследствии, как говорит мама Артема, ее сын превратился в инвалида. Каждый день женщина и медики делали все возможное, чтобы ему помочь. Но, к сожалению, ребенок не выжил.