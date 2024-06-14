«Наша жизнь превратилась в ад»: Умер школьник из Ленобласти, который 4 года назад чудом выжил после того, как утонул на 7 минут на тренировке в бассейне

Больше четырех лет врачи боролись за жизнь Артема (имя изменено — прим. ред.), который едва не утонул во всеволожском спортивном комплексе «Олимп». Напомним, что трагедия произошла в середине января 2020 года. Тогда семилетний мальчик вместе с братом-двойняшкой пришел в бассейн на тренировку по гребному слалому. После занятия дети вышли из воды и даже не заметили, что там остался утонувший мальчик. Позже его увидел один из вернувшихся школьников. Ребенка достали и откачали. Но семь минут под водой дали о себе знать. Тогда он впал в кому. Впоследствии, как говорит мама Артема, ее сын превратился в инвалида. Каждый день женщина и медики делали все возможное, чтобы ему помочь. Но, к сожалению, ребенок не выжил.
— Сегодня утром Артем ушел от нас. Врачи констатировали остановку сердца, — написали 14 июня в группе помощи мальчику, которую вели в соцсети «ВКонтакте».
Как выяснили следователи, в тот роковой день бассейн арендовала тренер местной спортивной школы. Вот только она имела право заниматься с детьми лишь старше 10 лет, но для большего заработка набирала первоклашек. При этом сама в день тренировки женщина не вышла, а отправила на урок с малышами своего помощника. А он «бесился» с малышами, бросал их в воду и даже не думал о безопасности. Итог из этого получился печальный.
— Ребенок пробыл под водой семь минут, была клиническая смерть, в течении 40 минут ему проводили реанимационные действия, потом в больнице ввели в медикаментозную кому, пробыл в ней больше месяца, — рассказывала ранее мама Артема.
Тогда же было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд первой инстанции закончил его рассмотрение в декабре прошлого года. Так долго разбирательство шло, поскольку надо было допросить большое количество свидетелей и изучить ряд документов.
— Я не могу даже описать тот ад, который проходила моя семья и я из-за этих тренеров каждый день, каждую минуту, год за годом, — делится женщина.
По ее словам, помощника тренера приговорили к лишению свободы на два года, а также запретили заниматься педагогической, воспитательской и тренерской деятельностью на три года, а самого тренера — на 1,5 года лишили свободы и также запретили тренерскую деятельность. Только приговор еще в законную силу не вступил, так как на него обвиняемые подали жалобы.
— Также суд присудил взыскать с помощника инструктора 1 млн рублей, а с тренера 700 тысяч рублей морального вреда в пользу Артема, — добавила мама умершего мальчика.
При этом женщина отмечает, что виновники случившегося не раскаялись и не извились в содеянном. Но она намерена добиваться справедливости до последнего.