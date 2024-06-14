Метателю «коктейля Молотова» в пункт отбора на военную службу дали 8 лет колонии

Суд установил, что 26 августа прошлого года Семенов получил от неустановленных лиц предложение о поджоге административного здания — пункта отбора на военную службу по контракту в Петербурге на Подъездном переулке, 4. Мужчина получил от неустановленных лиц инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, после чего прибыл к пункту отбора и поочередно бросил булыжник и два самодельных зажигательных устройства в окно здания. Возгорания удалось избежать, потому что жидкость в бутылке не воспламенилась.