Метателю «коктейля Молотова» в пункт отбора на военную службу дали 8 лет колонии

Как сообщает 14 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину признали виновным в покушении на теракт группой лиц или по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Суд установил, что 26 августа прошлого года Семенов получил от неустановленных лиц предложение о поджоге административного здания — пункта отбора на военную службу по контракту в Петербурге на Подъездном переулке, 4. Мужчина получил от неустановленных лиц инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, после чего прибыл к пункту отбора и поочередно бросил булыжник и два самодельных зажигательных устройства в окно здания. Возгорания удалось избежать, потому что жидкость в бутылке не воспламенилась.
Военный суд приговорил Ивана Семенова к 8 годам колонии, первые 2,5 года из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строго режима.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что после инцидента с «коктейлем Молотова» на УИК в Петербурге во время выборов президента РФ усилили меры безопасности.