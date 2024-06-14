В Благовещенске минивэн сбил пешеходов на тротуаре. Водитель, предварительно, был пьян

Обстоятельства ДТП
- ДТП произошло на улице Василенко в Благовещенске — административном центре Амурской области. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль влетает в группу пешеходов, среди которых были дети. Несколько человек буквально подлетают в воздух от сильного удара. Детали машины виновника аварии разбросало по дороге и тротуару.
- Изначально очевидцы сообщили, что автомобиль вылетел на тротуар после того, как мужчина за рулем попытался уйти от столкновения с мотоциклом. В настоящее время эта версия не нашла подтверждения.
- В правоохранительных органах региона заявили, что водитель значительно превысил допустимую скорость и не справился с управлением.
- На место аварии выехали восемь бригад скорой помощи. Водитель с места не скрывался и находился на месте происшествия до приезда оперативных служб.
Погибшие и пострадавшие
- По предварительной информации, в результате аварии пострадали несколько человек. Также есть трое погибших, двое из них — дети.
- Сам виновник ДТП получил незначительные травмы. По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, личность водителя уже установлена. Им оказался 59-летний Евгений Б. В его крови обнаружено 2 промилле алкоголя.
Заявления властей
- Губернатор области Василий Орлов рассказал, что водителя задержали с явными признаками опьянения. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП.
- В региональном минздраве сообщили, что пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В ведомстве добавили, что персонал медучреждений мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь.
- Прокуратура уже начала проверку по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело.