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Рабочий погиб при сносе Дома Советов в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 июня, ФедералПресс. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде. В пресс-службе ведомства уточнили, что на мужчину рухнула бетонная плита.

«Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В АО «Корпорация развития Калининградской области» уточнили, что погиб подсобный рабочий одной из субподрядных организаций. Подрядчику направлено обращение о недопущении возникновения ситуаций, которые связаны с угрозой жизни или здоровью граждан.

Напомним, что сроки сноса Дома Советов в Калининграде могут увеличиться.

несчастный случай