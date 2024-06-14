Рабочий погиб при сносе Дома Советов в Калининграде

На месте работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В АО «Корпорация развития Калининградской области» уточнили, что погиб подсобный рабочий одной из субподрядных организаций. Подрядчику направлено обращение о недопущении возникновения ситуаций, которые связаны с угрозой жизни или здоровью граждан.