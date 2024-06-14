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Что известно об обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекине

Пять человек пострадали при обрушении подъезда многоквартирного дома после украинского обстрела Шебекина в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • При украинском обстреле Шебекина произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
  • На место происшествия выехали все службы. Работают 79 человек и 21 единица техники.
  • Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы.
  • При помощи автолестницы эвакуированы шесть человека с пятого этажа.

Последствия обрушения

  • Число пострадавших при происшествии достигло пяти.
  • Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух человек.
  • В Шебекине подготовили пункты временного размещения для жителей из пострадавших квартир.