Что известно об обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекине

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- При украинском обстреле Шебекина произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
- На место происшествия выехали все службы. Работают 79 человек и 21 единица техники.
- Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы.
- При помощи автолестницы эвакуированы шесть человека с пятого этажа.
Последствия обрушения
- Число пострадавших при происшествии достигло пяти.
- Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух человек.
- В Шебекине подготовили пункты временного размещения для жителей из пострадавших квартир.