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В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. 95-летняя женщина едва не утонула в Феодосии. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель, сообщили в республиканском Главке МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в пятницу в районе пляжа «Динамо». Тонущую женщину, которая звала на помощь, увидели в 50 метрах от берега.

«Спасатель МЧС России увидел женщину, которая тонет в воде и вплавь бросился вводу со спасательным снаряжением. Затем зафиксировал ее на спасательном круге и доставил на берег. Женщине оказана первая доврачебная помощь, а затем и медицинская», — рассказали подробности случившегося в профильном ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.

8 июня в километре от берега в Крыму спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами.

МЧС