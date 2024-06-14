В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина

По данным ведомства, инцидент произошел утром в пятницу в районе пляжа «Динамо». Тонущую женщину, которая звала на помощь, увидели в 50 метрах от берега.
«Спасатель МЧС России увидел женщину, которая тонет в воде и вплавь бросился вводу со спасательным снаряжением. Затем зафиксировал ее на спасательном круге и доставил на берег. Женщине оказана первая доврачебная помощь, а затем и медицинская», — рассказали подробности случившегося в профильном ведомстве.
Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.
8 июня в километре от берега в Крыму спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами.