В Рогачевском районе девочка-подросток погибла под колесами лесовоза

Трагедия произошла сегодня днем. 15-летняя жительница деревни Тихиничи приехала на рейсовом автобусе в деревню Ректа в гости к родственнице. Водитель высадил ее недалеко от нужного дома. Подросток стала пересекать проезжую часть из-за задней части автобуса и была сбита груженым автомобилем-лесовозом МАЗ. Он ехал по встречной полосе.