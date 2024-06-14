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В Рогачевском районе девочка-подросток погибла под колесами лесовоза

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе девочку-подростка сбил лесовоз. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла сегодня днем. 15-летняя жительница деревни Тихиничи приехала на рейсовом автобусе в деревню Ректа в гости к родственнице. Водитель высадил ее недалеко от нужного дома. Подросток стала пересекать проезжую часть из-за задней части автобуса и была сбита груженым автомобилем-лесовозом МАЗ. Он ехал по встречной полосе.

От полученных травм девочка скончалась.

Следственно-оперативная группа работает на месте трагедии.

Рогачевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.