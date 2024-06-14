Умер режиссер Игорь Меркулов, снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки»

В кино снимался с детства. В возрасте десяти лет Игорь Меркулов исполнил главную роль в детском художественном фильме «Включите северное сияние», в 12 лет снялся в драме «Птицы над городом» с Михаилом Глузским и Лидией Федосеевой-Шукшиной. В 1978 году Игорь Меркулов появился в фильме «Следствие ведут знатоки».