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Умер режиссер Игорь Меркулов, снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки»

На 62-м году жизни скончался театральный режиссер и актер Игорь Меркулов. Об этом сообщил Железногорский театр оперетты, на протяжении многих лет сотрудничавший с Игорем Меркуловым.

В качестве приглашенного режиссера Игорь Меркулов поставил в этом театре целый ряд знаковых спектаклей: «Алые паруса», «Дубровский», «Так не бывает», «Униженные и оскорбленные», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Доротея, или Вечер чудесных обманов», «Жених с доставкой на дом», «Кто ночью лишний?».

Сейчас эти постановки составляют основу Железногорского театра оперетты.

Игорь Меркулов начинал свою карьеру как актер. Он окончил ГИТИС, занимался в классе Олега Табакова, служил в Театре имени Ермоловой, затем перешел в Театр имени Гоголя.

В кино снимался с детства. В возрасте десяти лет Игорь Меркулов исполнил главную роль в детском художественном фильме «Включите северное сияние», в 12 лет снялся в драме «Птицы над городом» с Михаилом Глузским и Лидией Федосеевой-Шукшиной. В 1978 году Игорь Меркулов появился в фильме «Следствие ведут знатоки».

Затем ему стали предлагать эпизодические роли, в сам Игорь Меркулов стал больше тяготеть к режиссуре. В 1991 году он получил второй диплом ГИТИСа, на сей раз как режиссер музыкального театра.

Игорь Меркулов был главным режиссером Театра имени Чехова в Павлодаре, затем вернулся в Москву и стал режиссером-постановщиком в Камерном музыкальном театре имени Покровского.

Всего Игорем Меркуловым было поставлено более 70 оперетт, драматических музыкальных спектаклей, мюзиклов. Последняя его работа — спектакль «Любовь и голуби», его премьера состоялась в Театре имени Чехова в Павлодаре в 2023 году.

Причина смерти режиссера не названа. Известно лишь, что скончался он скоропостижно.

кино
театр