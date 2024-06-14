Число пострадавших в Шебекино выросло до семи

В результате обрушения подъезда после обстрела пятиэтажного дома в Шебекино пострадали семь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один подъезд дома обрушился полностью, второй частично разрушен, повреждены 20 квартир. В спасательной операции участвуют 380 человек.