Число пострадавших в Шебекино выросло до семи

«Количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте. Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают более 380 специалистов оперативных и аварийных служб, добавил господин Гладков. Для спасателей организовано горячее питание. Возле самого дома, пострадавшего от обстрела, работает ситуационный центр, куда могут обратиться за помощью граждане.
Многих жителей дома спасателям удалось эвакуировать с верхних этажей дома. Telegram-канал Mash сообщал, что под завалами слышны крики детей. По данным канала, среди извлеченных из-под обломков людей — трое детей, информации о состоянии их здоровья нет. Как сообщали в МЧС, на месте обрушенного дома работают психологи.
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