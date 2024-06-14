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В Шебекино из-под завалов обрушенного подъезда достали двух погибших

Тела женщины и мужчины достали из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Подъезд обрушился в результате дневного обстрела. Пострадали семь человек.

Впоследствии в доме обрушился весь подъезд, некоторых жильцов снимали с крыши пятого этажа. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, повреждения получили 20 квартир. В доме полностью обрушились конструкции второго подъезда и частично — соседнего третьего.

В разборе участвуют более 330 человек и 73 единицы техники. Жителей дома, в том числе из других подъездов, готовы поселить в пунктах временного размещения по их собственному желанию, добавил Гладков.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших, но уточнил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.

МЧС