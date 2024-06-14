В Шебекино из-под завалов обрушенного подъезда достали двух погибших

Подъезд обрушился в результате дневного обстрела. Пострадали семь человек.
Впоследствии в доме обрушился весь подъезд, некоторых жильцов снимали с крыши пятого этажа. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, повреждения получили 20 квартир. В доме полностью обрушились конструкции второго подъезда и частично — соседнего третьего.
В разборе участвуют более 330 человек и 73 единицы техники. Жителей дома, в том числе из других подъездов, готовы поселить в пунктах временного размещения по их собственному желанию, добавил Гладков.
В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших, но уточнил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.