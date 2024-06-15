На месте обрушения многоэтажки в Шебекино обнаружено тело четвертого погибшего

К ночи спасатели разобрали больше 50% завалов. Вывезено около 250 кубометров строительного мусора.
Кроме того, погибли два человека при других атаках: один — в селе Муроме Шебекинского округа, один — в поселке Октябрьском Белгородского района. Еще один человек пострадал в селе Архангельском Шебекинского округа.
Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Шебекино днем 14 июня в результате обстрела. Под завалами оказались жители примерно десяти квартир. Спасательная операция несколько раз прерывались тревогой в связи с новыми обстрелами.