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На месте обрушения многоэтажки в Шебекино обнаружено тело четвертого погибшего

В Шебекино Белгородской области продолжается разбор завалов на месте обрушения пятиэтажки. Спасатели обнаружили еще одно тело, общее число погибших возросло до четырех, сообщило МЧС РФ в Telegram.

К ночи спасатели разобрали больше 50% завалов. Вывезено около 250 кубометров строительного мусора.

Кроме того, погибли два человека при других атаках: один — в селе Муроме Шебекинского округа, один — в поселке Октябрьском Белгородского района. Еще один человек пострадал в селе Архангельском Шебекинского округа.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Шебекино днем 14 июня в результате обстрела. Под завалами оказались жители примерно десяти квартир. Спасательная операция несколько раз прерывались тревогой в связи с новыми обстрелами.