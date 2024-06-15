На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Согласно данным ресурса, сначала тревога была объявлена в Киеве в 02.11 мск, а после распространилась на всю территорию Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.