Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: AP 2023

«Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей», — сказал Рогов.

По его словам, вернуть обратно в воинские части удается не более трети от общего числа сбежавших.

«По сути, сбегают и скрываются две трети», — подчеркнул Рогов.

При этом, по его словам, киевские власти на фоне низкого морально-боевого духа в рядах украинских войск усиливают насильственную мобилизацию на подконтрольной им территории Украины, силой заставляя мирных людей идти на фронт и погибать.

«Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье», — сказал Рогов.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.