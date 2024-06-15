В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов

«Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей», — сказал Рогов.
По его словам, вернуть обратно в воинские части удается не более трети от общего числа сбежавших.
«По сути, сбегают и скрываются две трети», — подчеркнул Рогов.
При этом, по его словам, киевские власти на фоне низкого морально-боевого духа в рядах украинских войск усиливают насильственную мобилизацию на подконтрольной им территории Украины, силой заставляя мирных людей идти на фронт и погибать.
«Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье», — сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.