Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал

MQ-4C с позывным BLKCAT6 находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма в пятницу днем беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.