В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома

«Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек и к сожалению четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора», — говорится в сообщении.