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В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасено шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о четырех погибших.

«Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек и к сожалению четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора», — говорится в сообщении.

Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.