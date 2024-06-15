В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о четырех погибших.
«Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек и к сожалению четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора», — говорится в сообщении.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.