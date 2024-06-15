Две девушки избили и ограбили несовершеннолетнюю девочку

По информации Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Астаны, на момент совершения преступления подсудимым не было 18 лет. Одна из них достигла совершеннолетия в период рассмотрения дела, что было учтено при вынесении приговора.
В обвинении указано, что одна из девуше с особым цинизмом нанесла девочке ряд ударов руками и ногами, причиняя физическую боль. Затем они завладели имуществом потерпевшей — сотовым телефоном, серебряным кольцом, толстовкой и причинили материальный ущерб на сумму 500 тыс.тенге.
В суде подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись, просили не лишать их свободы. Их вина доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы, протоколами выемки и другими материалами уголовного дела.
При вынесении приговора суд учел активную роль одной из девушек в совершении уголовного правонарушения и достижение совершеннолетнего возраста, в связи с чем ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Другая подсудимая не достигла совершеннолетнего возраста и добровольно возместила ущерб, в этой связи ей назначено наказание ограничения свободы сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.