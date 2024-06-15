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Группировка «Запад» сообщила о нанесении поражения за сутки восьми украинским бригадам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение и нанесла поражение восьми бригадам украинских войск. Потери (Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 430 военнослужащих, более 20 единиц вооружения и спецтехники, 2 склада, 4 пункта управления беспилотниками, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров.

«Слаженными действиями мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и армейской авиации улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику подразделений 3-й штурмовой, 4-й танковой и 14-й, 43-й, 44-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Берестового, Загоруйковки, Нововодяного, Стелимаховки Табаевки и Купянска», — сказал он.

Шаров добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки за сутки вскрыли и подавили около 100 объектов ВСУ, а средства ПВО уничтожили три летательных аппарата. «За сутки противник потерял до 430 боевиков и более 20 единиц вооружения и военной специальной техники, 10 минометных расчетов, 10 автомобилей. Уничтожены два полевых склада боеприпасов и четыре пункта управления беспилотной авиации», — отметил офицер.