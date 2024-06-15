МО РФ сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 опорного пункта ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.
Как рассказал летчик Су-25 Кирилл, цели были успешно поражены, что подтвердил передовой авиационный наводчик, а после выполнения боевой задачи экипажи вернулись на аэродром базирования. «Задача выполнена. Победа будет за нами», — добавил Кирилл.