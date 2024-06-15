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МО РФ сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил РФ поразили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

Как рассказал летчик Су-25 Кирилл, цели были успешно поражены, что подтвердил передовой авиационный наводчик, а после выполнения боевой задачи экипажи вернулись на аэродром базирования. «Задача выполнена. Победа будет за нами», — добавил Кирилл.