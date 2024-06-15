МО РФ сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 опорного пункта ВСУ

Как рассказал летчик Су-25 Кирилл, цели были успешно поражены, что подтвердил передовой авиационный наводчик, а после выполнения боевой задачи экипажи вернулись на аэродром базирования. «Задача выполнена. Победа будет за нами», — добавил Кирилл.