Минобороны сообщило об уничтожении гаубицы М777 ВСУ в Запорожской области

«Расчет пушки “Гиацинт-Б” 292-го самоходного артиллерийского полка группировки войск “Днепр” уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области. В ходе выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели. Расчеты буксируемых 152-мм гаубиц “Гиацинт-Б” в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника», — сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что, выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
«Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать», — рассказал старший наводчик с позывным «Моздок».
На счету артиллеристов также подбитая тяжелая и легкобронированная вражеская техника. Кроме того, артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению огневых средств противника.