Число погибших после обрушения подъезда дома в Шебекине выросло до пяти

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Из-под завалов удалось поднять останки четырех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу», — написал он.
Женщину прооперировали, несколько раз у нее останавливалось сердце, проводились реанимационные мероприятия. «Тяжесть ранений была несовместима с жизнью», — добавил Гладков.
Он уточнил, что всего пострадали шесть мирных жителей. Также с верхних этажей здания спасены шесть человек.