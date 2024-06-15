Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших после обрушения подъезда дома в Шебекине выросло до пяти

ТАСС, 15 июня. Женщина, которую доставили в областную больницу после обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине, умерла. Таким образом, число погибших выросло до пяти.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов удалось поднять останки четырех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу», — написал он.

Женщину прооперировали, несколько раз у нее останавливалось сердце, проводились реанимационные мероприятия. «Тяжесть ранений была несовместима с жизнью», — добавил Гладков.

Он уточнил, что всего пострадали шесть мирных жителей. Также с верхних этажей здания спасены шесть человек.