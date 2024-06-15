Пленный рассказал о штурмовиках из США и Польши, воюющих в рядах ВСУ в ДНР

«Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Штурмовики в основном. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций», — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что у иностранных наемников были привилегии по зарплате: украинский мобилизованный, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тысяч гривен (около 3 тысяч долларов), наемники получали по 5−7 тысяч долларов.
Кроме того, по словам Водяна, наемники в любой момент могли уехать. «Они как по контракту (служили — ред.), они могли в любой момент уехать… Разрывают контракт, собирают вещи и уезжают. У нас такого не было, мы до конца сидели», — добавил военнопленный.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.