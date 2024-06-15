«Укрэнерго» не сможет восстановить все поврежденные электростанции к зиме

«Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все. Какая-то часть энергоблоков.. утрачена навсегда или на очень долгий период, потому что она полностью разрушена», — сказал господин Кудрицкий «Украинской правде» (цитата по ТАСС).
По мнению главы «Укрэнерго», наряду с восстановлением электростанций необходимо начать строить децентрализованную систему генерации. По его мнению, нужно возвести сотни небольших электростанций, потому что их местоположение скрыть легче, чем крупных объектов, построенных в советских период. Господин Кудрицкий признал, что для таких планов потребуется поддержка союзников.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе сообщал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации — 9 ГВт мощностей. По его словам, у Киева есть план, как в 2024 году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Из-за дефицита электроэнергии в сетях начали вводить временные ограничения.