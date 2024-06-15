«Укрэнерго» не сможет восстановить все поврежденные электростанции к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе сообщал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации — 9 ГВт мощностей. По его словам, у Киева есть план, как в 2024 году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Из-за дефицита электроэнергии в сетях начали вводить временные ограничения.