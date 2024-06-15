Астронавты NASA застряли на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

Космический корабль Starliner, который на прошлой неделе доставил двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС), не смог отстыковаться после того, как на нем были обнаружены несколько неисправностей. Кроме утечек гелия, во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты опасаются, что экипаж может застрять на МКС до отправки за ним спасательной экспедиции, пишет 14 июня Daily Mail.