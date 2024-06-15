Астронавты NASA застряли на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

По данным газеты, было обнаружено пять различных утечек в двигательной установке корабля, которая должна была обеспечить его перемещение в космосе при возвращении на Землю. Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были вернуться 14 июня, но это было отложено до 22 июня, пока Boeing и NASA пытаются устранить неполадки.
Эксперты заявили, что NASA, возможно, потребуется начать спасательную операцию, а это станет еще одним ударом для компании Boeing, которая сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее коммерческими самолетами. Boeing Starliner может оставаться пристыкованным к МКС в общей сложности только на 45 дней.
«Объединенная команда управления полетами NASA и Boeing Starliner следит за состоянием космического корабля и соблюдает правила полетов в рамках миссии. Даже с учетом этой самой незначительной утечки гелия, обнаруженной после стыковки до того, как система была закрыта, мы определили, что у нас есть примерно 70 часов автономного полета, и мы по-прежнему обеспечиваем полное резервирование всех критически важных систем», — заявил газете представитель Boeing.
6 июня корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Запуск был осуществлен накануне с мыса Канаверал в штате Флорида после того, как дважды переносился.
В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в центре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру.
14 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США сообщила, что в конструкции некоторых самолетов компаний Boeing и Airbus обнаружили детали из титана с поддельными документами о сертификации металла. Расследование было начато после того, как компания-поставщик обнаружила на металле маленькие дыры, вызванные коррозией, чего с титаном быть не может.
В середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.