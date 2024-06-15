В результате столкновения двух танкеров в Сингапуре разлилась нефть

Власти утверждают, что ликвидировали последствия аварии, а также заверяют в отсутствии опасности для судоходства и работы причалов. Вместе с тем Bloomberg обнаружил видео от свидетелей инцидента, на которых видны сильные загрязнения одного из якобы сингапурских пляжей. Однако время и локацию съемки журналистам пока установить не удалось.