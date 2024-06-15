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В результате столкновения двух танкеров в Сингапуре разлилась нефть

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в результате столкновения двух грузовых судов в морском терминале Пазир-Панджанг на юге Сингапура. Авария произошла 14 июня, сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«Инцидент произошел между судном Vox Maxima под нидерландским флагом и Marine Honour под флагом Сингапура», — уточняет агентство, ссылаясь на заявление Морского и портового управления Сингапура. По данным ведомства, в результате столкновения танкеров в воду попали нефтепродукты, перевозимые сингапурским танкером.

Власти утверждают, что ликвидировали последствия аварии, а также заверяют в отсутствии опасности для судоходства и работы причалов. Вместе с тем Bloomberg обнаружил видео от свидетелей инцидента, на которых видны сильные загрязнения одного из якобы сингапурских пляжей. Однако время и локацию съемки журналистам пока установить не удалось.

экология
нефть