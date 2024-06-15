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СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Украине застрелили двух стримерш, которые «смеялись над россиянами», преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание «Телеграф».

Как пишет издание, инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.

Позднее тело стрелка обнаружили с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. По данным местных правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — “Вере Пантере” и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями», — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм «Бандеровка».

Как указывает издание, информация о личностях погибших требует официального подтверждения.