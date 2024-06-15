СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш

«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — “Вере Пантере” и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями», — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм «Бандеровка».