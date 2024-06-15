Водитель, влетевший в толпу людей в Благовещенске, может быть из Минусинска

Пьяный водитель, который насмерть сбил пешеходов на тротуаре, может быть сибиряком. Ряд СМИ сообщают, что он родился в Минусинске.
По данным МК, раньше 59-летний мужчина работал в полиции. На пенсию вышел по выслуге лет. Автомобиль, на котором он въехал в толпу людей, купил месяц назад.
Напомним, 14 июня в Благовещенске минивэн под управлением Евгения Бакарюкина сбил толпу пешеходов на тротуаре, погибли на месте трое человек, среди них двое детей. Еще двое — подросток и женщина скончались в реанимации. Еще четверо человек сейчас в тяжелом состоянии в больнице. В момент аварии мужчина был сильно пьян и превысил скорость.