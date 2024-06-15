Силы ПВО сбили три беспилотника над Ростовской областью за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранним утром 15 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о нескольких сбитых БПЛА в районе Каменска-Шахтинского. Обломки дронов повредили остекление в одном из зданий. Никто не пострадал.
14 июня Минобороны сообщило о 70 сбитых БПЛА над Ростовской областью. В результате массовой атаки в Морозовском районе области произошли перебои с подачей электроэнергии, были подключены резервные источники питания.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.