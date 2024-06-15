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Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Иркутской области

Полицейские устанавливают личность водителя, который насмерть сбил пешехода в Братске.

Источник: ГУ МВД

В Братске в ночь на 15 июня неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«Напротив дома № 1Б по улице Заводской в жилом районе Гидростроитель водитель на неустановленном автомобиле наехал на 39-летнего мужчину, который находился на проезжей части», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

В результате ДТП пешеход погиб на месте, а водитель уехал. Сейчас сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают личность водителя.

Полицейские призывают участника ДТП самостоятельно прийти в отдел полиции. Жителей, которые видели, как водитель сбил мужчину, также просят откликнуться.

Ранее в Черемхово произошло столкновение грузовика и легковушки. После этого один из водителей убежал с места аварии, оставив в машине пострадавшую 17-летнюю девушку.