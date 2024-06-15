Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Иркутской области

В Братске в ночь на 15 июня неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«Напротив дома № 1Б по улице Заводской в жилом районе Гидростроитель водитель на неустановленном автомобиле наехал на 39-летнего мужчину, который находился на проезжей части», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
В результате ДТП пешеход погиб на месте, а водитель уехал. Сейчас сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают личность водителя.
Полицейские призывают участника ДТП самостоятельно прийти в отдел полиции. Жителей, которые видели, как водитель сбил мужчину, также просят откликнуться.
Ранее в Черемхово произошло столкновение грузовика и легковушки. После этого один из водителей убежал с места аварии, оставив в машине пострадавшую 17-летнюю девушку.