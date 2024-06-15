В Прикамье спасатели вытащили из воды юношу, который едва не пошёл ко дну

Спасатели вытащили из воды юношу, который едва не пошёл ко дну в Кунгурском округе Пермского края 14 июня, рассказали очевидцы происшествия в группе «ЧП Кунгур» в соцсети.
Трагедия едва не разыгралась недалеко от Машановской пристани Кунгура.
«В плавание на матрасе отправились три друга, конечный пункт — пляж. Течение там сильное и молодые люди не смогли причалить. Двое смельчаков решили переплыть реку. Но один из них начал тонуть», — рассказал один из свидетелей случившегося.
Несмотря на солнечные блики на воде, шум и крики детей, спасатели смогли расслышать призыв о помощи. Они срочно бросились в воду и доставили тонущего юношу на берег. По словам очевидцам, в спасении утопающего также принимал участие случайный прохожий.
«Дети и взрослые, пожалуйста, не будьте самонадеянными. Помощь -не всегда рядом!», — призывает автор поста.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в посёлке Майском Краснокамского округа 14-летний мальчик утонул в пруду, нырнув воду с пирса. Взрослых рядом не было.