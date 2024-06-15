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В Прикамье спасатели вытащили из воды юношу, который едва не пошёл ко дну

Им помогал случайный прохожий.

Источник: МЧС РФ

Спасатели вытащили из воды юношу, который едва не пошёл ко дну в Кунгурском округе Пермского края 14 июня, рассказали очевидцы происшествия в группе «ЧП Кунгур» в соцсети.

Трагедия едва не разыгралась недалеко от Машановской пристани Кунгура.

«В плавание на матрасе отправились три друга, конечный пункт — пляж. Течение там сильное и молодые люди не смогли причалить. Двое смельчаков решили переплыть реку. Но один из них начал тонуть», — рассказал один из свидетелей случившегося.

Несмотря на солнечные блики на воде, шум и крики детей, спасатели смогли расслышать призыв о помощи. Они срочно бросились в воду и доставили тонущего юношу на берег. По словам очевидцам, в спасении утопающего также принимал участие случайный прохожий.

Третьего молодого человека, который не решился прыгать с друзьями в воду, доставили на берег в лодке.

«Дети и взрослые, пожалуйста, не будьте самонадеянными. Помощь -не всегда рядом!», — призывает автор поста.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в посёлке Майском Краснокамского округа 14-летний мальчик утонул в пруду, нырнув воду с пирса. Взрослых рядом не было.