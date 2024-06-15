«На краснолиманском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Ямполь.
«Украинские боевики бежали с ротного опорного пункта, прихватив с собой вооружение и военную технику. Беглецы были остановлены при помощи заградотрядов вооруженных формирований Украины и частично возвращены на позиции», — пояснил Марочко.
В конце мая Марочко сообщал об украинских военных, самовольно оставивших позиции на купянском направлении, и их сослуживцах, которые останавливали беглецов стрелковым оружием.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.