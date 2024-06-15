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В Уфе задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии

В Уфе задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии.

Сотрудники госавтоинспекции Уфы установили водителя, который покинул место ДТП. Авария произошла на улице Шота Руставели. Автолюбитель сбил 9-летнего ребёнка, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу. Виновник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий машина и личность водителя были установлены. Выяснилось, что это был автомобиль «Лада Веста», которым управляла 67-летняя уфимка. В отношении неё был составлен административный материал за оставление места аварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется административное расследование.