В Уфе задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии.

Сотрудники госавтоинспекции Уфы установили водителя, который покинул место ДТП. Авария произошла на улице Шота Руставели. Автолюбитель сбил 9-летнего ребёнка, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу. Виновник скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий машина и личность водителя были установлены. Выяснилось, что это был автомобиль «Лада Веста», которым управляла 67-летняя уфимка. В отношении неё был составлен административный материал за оставление места аварии.
По факту дорожно-транспортного происшествия ведется административное расследование.