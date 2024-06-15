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В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР

В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду леса в КНР.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Руководитель лесоперерабатывающего предприятия в Приморье осужден условно за контрабанду в КНР с подельником из Китая леса на более чем 7 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Артемовским городским судом Приморского края вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Находки. В суде установлено, что обвиняемый, исполняя функции руководителя коммерческой организации по распиловке древесины и торговле лесоматериалами, вступил в сговор с гражданином КНР и с августа по декабрь 2022 года незаконно переместил через государственную границу пиломатериалы из дуба монгольского объемом свыше 350 кубометров общей стоимостью более 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Для экспорта соучастники представили в таможню подложные документы.

Приморцу назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Иностранца разыскивают правоохранители.