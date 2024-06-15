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Марочко: авиация РФ уничтожила иностранных наемников ВСУ под Харьковом

Российская авиация уничтожила иностранных наемников и боевиков Вооруженных сил Украины под Харьковом. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице в соцсети.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации



Бойцы РФ получили данные от агентурных источников, затем проверили их аэроразведкой и выявили пункт временной дислокации противника в селе Бугаевка. Координаты цели были переданы в штаб, после чего было нанесено огневое поражение.

«В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы», — заявил Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики завезли в Харьковскую область три цистерны формальдегида, используемого для проведения дезинфекции трупов.