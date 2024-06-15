Бойцы РФ получили данные от агентурных источников, затем проверили их аэроразведкой и выявили пункт временной дислокации противника в селе Бугаевка. Координаты цели были переданы в штаб, после чего было нанесено огневое поражение.
«В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы», — заявил Марочко.
Ранее Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики завезли в Харьковскую область три цистерны формальдегида, используемого для проведения дезинфекции трупов.
Марочко: авиация РФ уничтожила иностранных наемников ВСУ под Харьковом
Российская авиация уничтожила иностранных наемников и боевиков Вооруженных сил Украины под Харьковом. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице в соцсети.