



Бойцы РФ получили данные от агентурных источников, затем проверили их аэроразведкой и выявили пункт временной дислокации противника в селе Бугаевка. Координаты цели были переданы в штаб, после чего было нанесено огневое поражение.



«В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы», — заявил Марочко.



Ранее Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики завезли в Харьковскую область три цистерны формальдегида, используемого для проведения дезинфекции трупов.