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Мошенники обманули красноярского охранника и забрали у него 2 млн рублей

Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Источник: Freepik

26-летний молодой человек, работающий охранником, ответил на звонок, когда ему позвонила некая дознаватель экономичного отдела. Она рассказала, что мошенники пытаются воспользоваться доверенностью клиента и взять от его имени кредит. После девушка перевела звонок на фейковых сотрудников известного банка.

Менеджер рассказала мужчине, что нужно делать, чтобы не потерять деньги. Так, он взял кредитов на 2 млн рублей и перевел деньги на «безопасный счет».

Три дня мошенники поддерживали связь с обманутым, воздействовали на него психологически. В какой-то момент мужчина осознал, что это — мошенники и обратился в полицию.

«В этот раз моя осведомлённость мне не помогла. Наученный опытом, больше попадать в такие ситуации я не буду», — объяснил красноярец.