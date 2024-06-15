Мошенники обманули красноярского охранника и забрали у него 2 млн рублей

26-летний молодой человек, работающий охранником, ответил на звонок, когда ему позвонила некая дознаватель экономичного отдела. Она рассказала, что мошенники пытаются воспользоваться доверенностью клиента и взять от его имени кредит. После девушка перевела звонок на фейковых сотрудников известного банка.
Менеджер рассказала мужчине, что нужно делать, чтобы не потерять деньги. Так, он взял кредитов на 2 млн рублей и перевел деньги на «безопасный счет».
Три дня мошенники поддерживали связь с обманутым, воздействовали на него психологически. В какой-то момент мужчина осознал, что это — мошенники и обратился в полицию.
«В этот раз моя осведомлённость мне не помогла. Наученный опытом, больше попадать в такие ситуации я не буду», — объяснил красноярец.