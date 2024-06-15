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Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной данным, 15 июня 2024 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом “Зырянка-Якутск”, из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.