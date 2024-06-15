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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха поступило в 09:22.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха поступило в 09:22 по московскому времени.