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СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинец, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, одной из которых была его жена, служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

Источник: © РИА Новости

«О Михаиле известно, что ему было 23 года, и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года», — подчеркнули в издании.

Отмечается, что Михаил очень ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили, добавили в материале. По словам соседей, Наталья переехала в квартиру, где было совершено убийство, три месяца назад, Михаила раньше здесь не видели.

В ночь, когда произошло преступление, Михаил приехал к Наталье, потому что получил отпуск, говорится в публикации. По версии знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод, которого просила его жена, заключили в издании.

В субботу украинская газета «Телеграф» сообщила, что инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице. Позднее тело стрелка обнаружили у берега реки Южный Буг.

По информации издания «Телеграф», девушки вели стримы, где смеялись над россиянами.

расследование