СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

Отмечается, что Михаил очень ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили, добавили в материале. По словам соседей, Наталья переехала в квартиру, где было совершено убийство, три месяца назад, Михаила раньше здесь не видели.