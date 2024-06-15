СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

«О Михаиле известно, что ему было 23 года, и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года», — подчеркнули в издании.
Отмечается, что Михаил очень ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили, добавили в материале. По словам соседей, Наталья переехала в квартиру, где было совершено убийство, три месяца назад, Михаила раньше здесь не видели.
В ночь, когда произошло преступление, Михаил приехал к Наталье, потому что получил отпуск, говорится в публикации. По версии знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод, которого просила его жена, заключили в издании.
В субботу украинская газета «Телеграф» сообщила, что инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице. Позднее тело стрелка обнаружили у берега реки Южный Буг.
По информации издания «Телеграф», девушки вели стримы, где смеялись над россиянами.