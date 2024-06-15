Женщина упала в шахту лифта в Астане

Инцидент произошел в одной из школ Алматинского района Астаны. В ловушке оказалась женщина 1986 года рождения.
С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.
15 июня спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь женщине, которая упала в лифтовую шахту, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в одной из школ Алматинского района Астаны. В ловушке оказалась женщина 1986 года рождения.
С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.