Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения

Как рассказал 59-летний Евгений Бакарюкин, он таксист и начал работу в 4:15 утра. Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Они выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра. Говорит, что не помнит момента столкновения, очень сожалеет о случившемся.
«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли», — сказал Бакарюкин в суде.
Раньше, по его словам, он не садился за руль пьяным, кроме одного случая в молодости, когда он управлял мотоциклом. Он также рассказал, что у него нет ни одного ДТП за всю историю, есть штрафы за превышение скорости.
«Самое суровое наказание заслуживаю — если предусмотрено 15 (лет — ред.), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания», — сказал обвиняемый.
Как выяснилось в судебном заседании, обвиняемый не женат, детей нет. Является пенсионером МВД. Ранее не судим, приводов в полицию нет.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое — женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших — мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое.
Остальных пострадавших, — мальчика 14 лет и девушку 19 лет, — готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.