Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения

«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли», — сказал Бакарюкин в суде.