Под Нижним Тагилом в ДТП пострадала 13-летняя девочка на питбайке

Под Нижним Тагилом 13-летняя девочка на питбайке нарушила правила дорожного движения и попала под колеса машины марки ГАЗ. Инцидент произошел в селе Петрокаменское 14 июня в 18:00.
Подросток на питбайке Kayo проезжала нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге и не уступила машине под управлением 56-летнего мужчины, который ехал прямо по главной дороге.
— В результате ДТП с множественными травмами ног девочку-подростка доставили в Детскую городскую больницу города Нижнего Тагила, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
На место аварии выехали сотрудники полиции. Они установили, что объем двигателя мотоцикла составляет 140 кубических сантиметров. Технику приобрел отец пострадавшей девочки для себя, но именно он учил ребенка кататься на питбайке. В момент аварии из защиты на девочке были только мотошлем и перчатки.
— Отец пояснил автоинспекторам, что в этот вечер разрешил дочери покататься на транспортном средстве по полю, расположенном в лесополосе. Однако причину, почему дочь решила поехать по дорогам общего пользования через населенный пункт, папа девочки пояснить не смог, — передает Госавтоинспекция.
Инспекторы составили протокол на отца подростка за передачу права управления лицу без водительского удостоверения (часть третья статьи 12.7 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей.
— Стражи порядка проведут проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Проверку пройдет и образовательное учреждение по месту обучения девочки на предмет организации работы по профилактике ДТП с участием детей, — отметили в ГАИ.