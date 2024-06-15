Под Нижним Тагилом в ДТП пострадала 13-летняя девочка на питбайке

На место аварии выехали сотрудники полиции. Они установили, что объем двигателя мотоцикла составляет 140 кубических сантиметров. Технику приобрел отец пострадавшей девочки для себя, но именно он учил ребенка кататься на питбайке. В момент аварии из защиты на девочке были только мотошлем и перчатки.