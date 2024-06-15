В Уфе на Кашкадане два подростка 15 и 16 лет чуть не утопили друг друга

На помощь утопающим кинулся мужчина-очевидец. Затем подоспели спасатели с вышки и перехватили юношей.
Подросткам оказали медицинскую помощь и передали врачам для обследования.
В Уфе на Кашкадане вечером 14 июня едва не развернулась трагедия. Как сообщает управление гражданской защиты города, два подростка 15 и 16 лет во время игры запутались в ограждениях буйков и начали топить друг друга.
На помощь утопающим кинулся мужчина-очевидец. Затем подоспели спасатели с вышки и перехватили юношей.
Подросткам оказали медицинскую помощь и передали врачам для обследования.